Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБелый дом предложил существенно сократить бюджет Госдепа США

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Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на Госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд.
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