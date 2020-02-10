Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на Госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

Общество В Mercedes представили спонсора и раскраску Презентация и первая обкатка новой машины Mercedes пройдёт 14 февраля в Сильверстоуне, но её раскраску показали на представлении пятилетнего контракта с крупным партнёром – британской компанией INEOS.

Армия и оружие США обеспокоены маневрами российских спутников Уведомление о своей озабоченности в связи со сближением российских спутников «Космос 2542» и «Космос 2543» с американским спутником-шпионом «USA-245» выразило России правительство США, сообщил глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд, 10 февраля сообщает журнал Time.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.

Происшествия Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником Следствие начало проверку после того, как 10 февраля на сайте "Астрахань FM" появилось сообщение о сексуальном контакте 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника.