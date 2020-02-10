Общество
ИнтерфаксБелый дом предложил существенно сократить бюджет Госдепа США
Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на Госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд.
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Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Кино
СМИ: просмотры «Оскара 2020» достигли нового антирекорда
СМИ сообщают, что просмотры в этом году упали на 20%, достигнув нового антирекорда.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Общество
В Mercedes представили спонсора и раскраску
Презентация и первая обкатка новой машины Mercedes пройдёт 14 февраля в Сильверстоуне, но её раскраску показали на представлении пятилетнего контракта с крупным партнёром – британской компанией INEOS.
Здоровье
В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей
В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.
Кино
В новом «Докторе Стрэндже» появится Капитан Америка
Не исключается, что Доктор Стрэндж встретит злую версию Стива Роджерса, так как маг посетит вселенную, где Мстители – воплощение зла.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Общество
Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России
В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
Армия и оружие
Ярош заявил о возможной зачистке Донбасса от «вражеского элемента»
Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента».
Общество
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами российских спутников
Уведомление о своей озабоченности в связи со сближением российских спутников «Космос 2542» и «Космос 2543» с американским спутником-шпионом «USA-245» выразило России правительство США, сообщил глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд, 10 февраля сообщает журнал Time.
Общество
Nissan приостановит производство на заводе в Японии из-за коронавируса
Общество
В Петербурге задержали Толоконникову и еще 12 человек
В Санкт-Петербурге полицейские задержали Надежду Толоконникову и еще 12 человек.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
Политика
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Кремле оценили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги
Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Следствие начало проверку после того, как 10 февраля на сайте "Астрахань FM" появилось сообщение о сексуальном контакте 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Технологии
Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета»
Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Общество
Власти Швейцарии введут уголовное наказание за гомофобию
Жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовной ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.