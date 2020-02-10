Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБелый дом предложил существенно сократить бюджет Госдепа США

Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на Госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Госдепу предложили выделить Украине 317 миллионов долларов

РИА Новости13:42

Белый дом предложил существенно сократить бюджет Госдепа США

Интерфакс14:01

Администрация Трампа предложила сократить бюджет Госдепа более чем на 20%

Взгляд.ру13:25

Власти США хотят сократить бюджет Госдепа

News.ru14:24

Трамп предложил сэкономить на «экспорте демократии»

Красная весна13:59

Госдепу США предлагается выделить $317 млн на помощь Украине – проект бюджета

ПРАЙМ13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Кино

Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате

Аргументы и Факты вчера в 11:11
Игры

Sony заплатила 229 млн долларов за Insomniac Games, создателей «Человека-паука»

Стало известно, что Sony заплатила за Insomniac Games около 229 млн долларов, причём преимущественно денежными выплатами.
Игромания.ру 14:33
Кино

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал вчера в 23:09
Армия и оружие

Над Сирией заметили крылатые ракеты с запада

Lenta.ru 09:31
Происшествия

Дети из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде

Два туристических катера столкнулись у острова Пхукет в Таиланде. Два человека погибли и еще 22 получили травмы.
Gazeta.SPb 00:21
Происшествия

В Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными купюрами

По информации следствия, в октябре 2018 года злоумышленники внесли на счета через банкоматы «Сбербанка» в Красноярске около 3 млн рублей «билетами банка Сувенир», имитирующими пятитысячные купюры.
Росбалт вчера в 20:59
Политика

В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе

В Кремле оценили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Российская газета 10:14
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Интерфакс 12:11
Общество

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Lenta.ru 14:20
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Политика

Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой

Россия могла освоить новые ракетные технологии с помощью информации, полученной из планов администрации бывшего президента США Барака Обамы, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Взгляд.ру 13:53
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 11:11
Технологии

Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Lenta.ru 09:21
Энергетика

«Нафтогаз» готов к обсуждению продления контракта на транзит газа

"Нафтогаз Украины" готов обсуждать с "Газпромом" продление контракта на транзит газа, заявил глава компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:18
Футбол

В «Балтике» прокомментировали драку футболистов на матче в Турции

Конфликт между футболистами на матче "Балтика" — "Алтын Асыр" (Туркменистан), который перерос в драку, мог возникнуть из-за ошибок со стороны судейской бригады.
Клопс 09:03
Шоу-бизнес

Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

НТВ вчера в 13:45
Политика

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
RT на русском 13:52
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Известия 09:07
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости 08:14
Футбол

«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми

«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Чемпионат 13:37
Происшествия

Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей

7 новостей 12:54
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов об абортах

РИА Новости 13:16
Наука

Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса

Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
ToDay News Ufa 12:24
Армия и оружие

Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек

Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Московский Комсомолец 12:29
Общество

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

Цензуры.Нет 02:45
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия вчера в 15:00
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Известия вчера в 22:26
Игры

BioWare: Anthem будет полностью переработана

Что же касается Anthem, то BioWare рассказала в заявлении, что команда работала последний год, чтобы улучшить стабильность, производительность и общее качество игры, а также выпустить три сезона контента.
3DNews 13:48
Шоу-бизнес

Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
ГлобалМСК.ру 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное