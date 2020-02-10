Общество
ИнтерфаксБелый дом предложил существенно сократить бюджет Госдепа США
Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на Госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд.
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Кино
Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате
Игры
Sony заплатила 229 млн долларов за Insomniac Games, создателей «Человека-паука»
Стало известно, что Sony заплатила за Insomniac Games около 229 млн долларов, причём преимущественно денежными выплатами.
Кино
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Происшествия
Дети из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Два туристических катера столкнулись у острова Пхукет в Таиланде. Два человека погибли и еще 22 получили травмы.
Происшествия
В Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными купюрами
По информации следствия, в октябре 2018 года злоумышленники внесли на счета через банкоматы «Сбербанка» в Красноярске около 3 млн рублей «билетами банка Сувенир», имитирующими пятитысячные купюры.
Политика
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Кремле оценили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
Россия могла освоить новые ракетные технологии с помощью информации, полученной из планов администрации бывшего президента США Барака Обамы, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Технологии
Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры
Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Энергетика
«Нафтогаз» готов к обсуждению продления контракта на транзит газа
"Нафтогаз Украины" готов обсуждать с "Газпромом" продление контракта на транзит газа, заявил глава компании Андрей Коболев.
Футбол
В «Балтике» прокомментировали драку футболистов на матче в Турции
Конфликт между футболистами на матче "Балтика" — "Алтын Асыр" (Туркменистан), который перерос в драку, мог возникнуть из-за ошибок со стороны судейской бригады.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Футбол
«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми
«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов об абортах
Наука
Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Общество
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Игры
BioWare: Anthem будет полностью переработана
Что же касается Anthem, то BioWare рассказала в заявлении, что команда работала последний год, чтобы улучшить стабильность, производительность и общее качество игры, а также выпустить три сезона контента.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.