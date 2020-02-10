Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на Госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд.

Происшествия В Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными купюрами По информации следствия, в октябре 2018 года злоумышленники внесли на счета через банкоматы «Сбербанка» в Красноярске около 3 млн рублей «билетами банка Сувенир», имитирующими пятитысячные купюры.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Политика Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой Россия могла освоить новые ракетные технологии с помощью информации, полученной из планов администрации бывшего президента США Барака Обамы, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Игры BioWare: Anthem будет полностью переработана Что же касается Anthem, то BioWare рассказала в заявлении, что команда работала последний год, чтобы улучшить стабильность, производительность и общее качество игры, а также выпустить три сезона контента.