Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в США приветствуют заявление российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован мирным путём на основании Минских соглашений.
Специалист добавила, что подобные тесты под наблюдением врачей можно пройти во всех поликлиниках страны в рамках программы углубленной диспансеризации после COVID-19, в том числе проверки состояния артериального давления, которое нередко «выходит из-под контроля» после перенесенного заболевания.
Одним из последних стала его роль татарина в фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович", снятом по прозе Александра Солженицына.InterMedia напоминает, что несколько дней назад появились сообщения о госпитализации Игоря Савочкина с болями в спине, однако вскоре новостные источники сообщили, что его состояние значительно улучшилось.
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