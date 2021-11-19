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Белый дом приветствует слова Путина об урегулировании конфликта в Донбассе мирным путем

Россия рассчитывает, что США окажут влияние на Украину, чтобы та выполнила обязательства в рамках Минских соглашений, говорится в заявлении посольства в Вашингтоне.
РИА Новости
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в США приветствуют заявление российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован мирным путём на основании Минских соглашений.
RT на русском
Господин Путин на расширенной коллегии МИД РФ заявил, что Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения и договоренности по «нормандскому формату».
Коммерсантъ
Президент России призвал тем не менее продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", так как альтернативы реализации минских договоренностей в полном объеме нет.
РИА Новости

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