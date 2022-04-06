Будьте в Плюсе

Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что отказ от приобретения российских энергоносителей не может произойти быстро.
Общественная служба новостей
Вашингтон признает невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа.
Lenta.ru
Как уточнил Сингх, все необходимые действия для запрета импорта российских энергоносителей в США уже были предприняты, механизм отказа от импорта углеводородов из России уже запущен.
REGNUM
Согласно предоставленной статистике, объем поставок вырос почти в полтора раза (43%) по сравнению с предыдущей неделей, до 100 тыс. баррелей в сутки.
ФАН

Подробнее о событии

Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
Общественная служба новостей19:34
В США заявили, что отказ от импорта российских энергоносителей «займёт некоторое время»
RT на русском17:33
В США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
ИА Красная Весна18:13
Советник Байдена признал невозможным быстрый отказ от закупок газа в России
REGNUM17:58
В Белом доме заявили, что отказ от импорта энергоносителей из РФ «займет некоторое время»
Газета.Ru17:50
В Белом доме признали, что отказ от российских энергоносителей займет некоторое время
Lenta.ru17:42
Белый дом признал невозможность быстрого отказа от нефти и газа из России
ФАН19:09

Интересное

Немецкий экономист Бек заявил, что санкции против России привели к изоляции Запада

Обширные антироссийские санкции привели не к изоляции России, а изолировали тех, кто эти санкции ввел.
РИА Новости22:05

NBC: американка с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине

Телеканал NBC News рассказал историю американки с российскими корнями, которая задушила одного сына и пыталась убить другого, не справившись с психическим напряжением из-за событий на Украине.
Газета.Ru23:48

NYT: среди стран НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Москвой

Среди стран НАТО имеются разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости20:28

Представитель Белого дома Сингх: США решили лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа

Как отметил представитель Белого дома, реализация подобных мер потребует времени.
РИА Новостивчера в 16:54

Посол РФ Антонов назвал санкции против банковского сектора «прямым ударом» по россиянам

Американские санкции против российского банковского сектора показывают «истинные» цели Вашингтона.
Lenta.ru21:40

The Economist: две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших Россию странах

Авторы статьи подчеркнули, что около двух третей населения планеты живут в нейтральных или пророссийских странах.
Lenta.ru00:15

Украинские военные бегут с поля боя, оставляя ВС РФ исправную боевую технику

Украинские военные доблестно разбегаются с поля боя, оставляя после себя совершенно исправную технику и вооружение, сообщает портал «Русская весна».
Рязань Онлайн00:12

«Известия»: в России могут разрешить выдавать наличными до 5% маткапитала

В 2022 году размер материнского капитала после индексации на 8,4% на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка.
ТАСС21:32

Суд вызвал Чубайса для допроса в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества

Адвокат отметил, что решение о вызове Чубайса в качестве потерпевшего принято впервые с момента рассмотрения дела, которое слушается уже в третий раз.
Коммерсантъ20:56

Неизвестные украли с базы британских ВМС топливо на 326 тысяч долларов

Ущерб оценили в 326 тысяч долларов. Большая часть украденного топлива была реализована на черном рынке, пишет ТАСС.
Российская газета19:23