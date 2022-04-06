Общественная служба новостейБелый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газаЗаместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что отказ от приобретения российских энергоносителей не может произойти быстро.Общественная служба новостейВашингтон признает невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа.Lenta.ruКак уточнил Сингх, все необходимые действия для запрета импорта российских энергоносителей в США уже были предприняты, механизм отказа от импорта углеводородов из России уже запущен.REGNUMСогласно предоставленной статистике, объем поставок вырос почти в полтора раза (43%) по сравнению с предыдущей неделей, до 100 тыс. баррелей в сутки.ФАНЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВГазета.RuТелеканал 360°Политика СегодняГлавный региональныйREGNUMПодробнее о событииБелый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газаОбщественная служба новостей19:34В США заявили, что отказ от импорта российских энергоносителей «займёт некоторое время»RT на русском17:33В США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газаИА Красная Весна18:13Советник Байдена признал невозможным быстрый отказ от закупок газа в РоссииREGNUM17:58В Белом доме заявили, что отказ от импорта энергоносителей из РФ «займет некоторое время»Газета.Ru17:50В Белом доме признали, что отказ от российских энергоносителей займет некоторое времяLenta.ru17:42Белый дом признал невозможность быстрого отказа от нефти и газа из РоссииФАН19:09Показать ещёОценить29Поделиться