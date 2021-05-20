Обнаружены отвечающие за восприимчивость культурных растений к засухе гены

Статья опубликована в журнале Cell.Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили гены, которые можно использовать, чтобы защитить культурные растения от стрессов, связанных с засухой.