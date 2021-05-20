РИА НовостиБелый дом признал невозможность остановить «Северный поток — 2»Вашингтон признает трудность задачи помешать завершению строительства российского трубопровода "Северный поток — 2" в Европе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоPiter.tvВестник КавказаИзвестияГородовойИзвестияРЕН ТВSmotrim.ruИзвестияГородовойНТВLife.ruИзвестияМИР 24ДождьSmotrim.ruДума ТВВоенное делоНТВПодробнее о событииВ Госдуме оценили позицию США по СП-2Известиявчера в 15:11«Мы его закончим»: в Госдуме высказались после слов Псаки о «СП-2»РЕН ТВвчера в 16:32Белый дом выразил сомнение в возможности остановить «Северный поток-2»Коммерсантъвчера в 14:46В Госдуме ответили Псаки: «Северный поток - 2» будет достроенМосковский Комсомолецвчера в 16:57Белый дом признал, что остановить строительство «Северного потока - 2» почти невозможноТАССвчера в 13:56Белый дом признал невозможность остановить «Северный поток — 2»РИА Новостивчера в 13:45В Госдуме оценили позицию Белого дома по «Северному потоку — 2»RT на русскомвчера в 14:25Показать ещёОценить348Поделиться