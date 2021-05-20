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Белый дом признал невозможность остановить «Северный поток — 2»

Вашингтон признает трудность задачи помешать завершению строительства российского трубопровода "Северный поток — 2" в Европе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.В источнике

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В Госдуме оценили позицию США по СП-2

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РЕН ТВвчера в 16:32

Белый дом выразил сомнение в возможности остановить «Северный поток-2»

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Обнаружены отвечающие за восприимчивость культурных растений к засухе гены

Статья опубликована в журнале Cell.Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили гены, которые можно использовать, чтобы защитить культурные растения от стрессов, связанных с засухой.
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