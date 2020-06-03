Политика
Piter.tvБелый дом признал проблему расизма в США
Белый дом признал проблему расизма в США. Об этом заявила во время пресс-конференции старший советник главы государства Келлиэнн Конуэй. Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей в этой стране.
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Гаджеты
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 01 июня в 10:49
Политика
ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
Игры
Sega выпустила консоль в миниатюрном корпусе Game Gear Micro
В этом году празднует юбилей – 60 лет. И в честь этого события решила выпустить портативную игровую консоль Game Gear.
The GEEK 01:39
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Общество
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы
В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Происшествия
Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива
Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.
Известия 01:04
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня вчера в 08:10
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 1 тыс
Прежде всего, за последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: "Великолукский мясокомбинат" и Моринский психоневрологический интернат.
ТАСС 01:52
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости вчера в 15:01
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
Здоровье
Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
Политика
МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
Общество
Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году
Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году. Через 2 года строители планируют полностью сдать объект в эксплуатацию.
ФедералПресс 02:32
Происшествия
Под Саратовом обмелела река, погибли бобры и рыба
Напомним, в 2014 году жители Саратовского района уже сообщали о массовой гибели рыб на реке Латрык.
Взгляд-инфо вчера в 02:51
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
BFM.ru вчера в 06:40
Кино
Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении «Бэтвумен»
Звезда американского рестлинга Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении "Бэтвумен". Об этом пишет издание Wrestling Observer.
Piter.tv 01:13