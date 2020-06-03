Политика

Piter.tvPiter.tvБелый дом признал проблему расизма в США

Белый дом признал проблему расизма в США. Об этом заявила во время пресс-конференции старший советник главы государства Келлиэнн Конуэй. Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей в этой стране.
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Белый дом признал наличие в США системного расизма

РИА Новостивчера в 23:13

Белый дом не отрицает того, что системный расизм в США не изжит

ТАССвчера в 18:44

Администрация президента США признала проблему расизма в стране

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Белый дом признал проблему расизма в США

Lenta.ruвчера в 19:47

Белый дом не отрицает, что расизм в США не изжит

Газета.Ruвчера в 19:26

В Белом доме заявили об отсутствии равенства среди всех жителей США

Life.ruвчера в 19:11

В Белом доме признали наличие расизма в США

РБКвчера в 20:53
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 01 июня в 10:49
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Политика

ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
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Игры

Sega выпустила консоль в миниатюрном корпусе Game Gear Micro

В этом году празднует юбилей – 60 лет. И в честь этого события решила выпустить портативную игровую консоль Game Gear.
The GEEK 01:39
Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
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Общество

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Происшествия

Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле

РИА Новости вчера в 16:59
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Общество

Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы

В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Происшествия

Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива

Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.
Известия 01:04
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Авто

Nissan упростит автомобили Infiniti

Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня вчера в 08:10
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

ТАСС вчера в 21:32
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 1 тыс

Прежде всего, за последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: "Великолукский мясокомбинат" и Моринский психоневрологический интернат.
ТАСС 01:52
2
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости вчера в 15:01
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Политика

ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 02:27
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Здоровье

Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
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Политика

МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
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Единоборства

Дастин Порье: «В центре октагона Гэтжи создаст проблемы Хабибу»

Sports.ru 02:15
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
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Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
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Общество

Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году

Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году. Через 2 года строители планируют полностью сдать объект в эксплуатацию.
ФедералПресс 02:32
Происшествия

Под Саратовом обмелела река, погибли бобры и рыба

Напомним, в 2014 году жители Саратовского района уже сообщали о массовой гибели рыб на реке Латрык.
Взгляд-инфо вчера в 02:51
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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

BFM.ru вчера в 06:40
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Кино

Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении «Бэтвумен»

Звезда американского рестлинга Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении "Бэтвумен". Об этом пишет издание Wrestling Observer.
Piter.tv 01:13
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