Белый дом призывает находящихся на Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов, заявил в пятницу на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Вильярреал» Начало сезона выдалось для «подводников» далеко не самым лучшим, однако по ходу сезона подопечные Унаи Эмери пришли в себя, и на текущий момент команда располагается на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 35 очками.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 11 февраля опубликовало первое изображение, сделанное космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope).