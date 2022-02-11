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Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов

Белый дом призывает находящихся на Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов, заявил в пятницу на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Интерфакс
"Всем американцам, оставшимся на Украине, следует уехать как можно скорее, в ближайшие 24-48 часов", - подчеркнул Салливан.
Интерфакс
Байден сообщил, что не существует сценариев, при которых бы предполагалась отправка американских войск на украинскую территорию для эвакуации граждан США.
ФАН
"Если вы остаетесь, вы берете на себя риск, причем без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет", - сказал Салливан.
Интерфакс

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