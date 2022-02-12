Страны забирают из Киева своих дипломатов и призывают граждан покинуть пределы Украины, Россия выводит в Черное море корабли на военные учения, а США заявляют о том, что вторжение может начаться якобы уже 16 февраля.
Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью газете Aftonbladet заявил, что стремление США и НАТО нагнетать ситуацию в сфере безопасности стало причиной того, что Россия возражает против членства Швеции в Североатлантическом альянсе.
Британские страховщики разослали международным собственникам самолетов официальное предупреждение, что через 48 часов перестанет действовать необходимая для полетов страховка воздушных судов на Украине, сообщил портал «Страна.ua».
Отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ является сознательным шагом Запада и не связан с военной опасностью, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.