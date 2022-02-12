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Белый дом прокомментировал беседу Путина и Байдена

США намерены «решительно отреагировать» в случае, если Россия вторгнется на Украину.
Фонтанка.Ру
Байден «ясно дал понять» Владимиру Путину, что США по-прежнему готовы идти дипломатическим путем, однако «в равной степени готовы и к другим сценариям».
Фонтанка.Ру
Не увидели намерения Москвы нападать и на Елисейских полях.
Фонтанка.Ру
Страны забирают из Киева своих дипломатов и призывают граждан покинуть пределы Украины, Россия выводит в Черное море корабли на военные учения, а США заявляют о том, что вторжение может начаться якобы уже 16 февраля.
Фонтанка.Ру

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Белый дом прокомментировал телефонный разговор Байдена и Путина
Эхо Москвывчера в 13:23
Белый дом прокомментировал беседу Путина и Байдена
Фонтанка.Рувчера в 13:23
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