Представитель администрации США добавил, что Вашингтон "продолжает очень тесно консультироваться с европейскими коллегами" по поводу возможных "серьезных последствий для России, если та в будущем вторгнется в Украину".
Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", из-за чего ее интересы зачастую игнорируются Берлином, об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
Учены после нескольких лет исследований пришли к выводу, что наше Солнце и Земля находятся практически в центре огромного пузыря диаметром 1000 световых лет, на поверхности которого формируются все ближайшие к нам молодые звезды.