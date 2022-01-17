Будьте в Плюсе

Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT

Соединённые Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину.
RT на русском
Представитель администрации США добавил, что Вашингтон "продолжает очень тесно консультироваться с европейскими коллегами" по поводу возможных "серьезных последствий для России, если та в будущем вторгнется в Украину".
РИА Новости
Германия настаивает на исключениях, так как иначе могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание.
РИА Новости
Эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.
Life.ru

Подробнее о событии

Белый дом об отказе отключить РФ от SWIFT: вариант не исключен при вторжении на Украину
Lenta.ru17:26
Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT
RT на русскомвчера в 13:43
Белый дом допустил отключение России от SWIFT из-за ситуации вокруг Украины
РИА Новостивчера в 14:36
Белый дом прокомментировал публикацию о том, что США и ЕС не станут отключать РФ от SWIFT
ТАССвчера в 14:09
Белый дом: США не исключают никаких мер по поводу России и SWIFT
РБКвчера в 14:57
Handelsblatt сообщила, что ЕС и США отказались от идеи отключить РФ от SWIFT
Интерфаксвчера в 11:20
Handelsblatt: США и ЕС не станут отключать Россию от SWIFT
Znak.comвчера в 10:57

Интересное

NYT: Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины

Дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.
Газета.Ru20:13

Oppo анонсировала смартфон Reno6 Lite с процессором Snapdragon 662 и тройной камерой

Источник изображений: Oppo Задействован процессор Snapdragon 662.
3DNewsвчера в 06:24

МВД возбудило уголовное дело после вооруженного ограбления вдовы Градского в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту разбойного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко.
Lenta.ruвчера в 16:08

Американская система воздушного старта испытает гиперзвуковые ракеты

Самолет Roc первоначально был разработан для использования в качестве носителя для системы воздушного запуска.
ИА Красная Весна19:42

В Пекине на карантин закрыли офисное здание с сотрудниками

На западе Пекина опечатали офисное здание вместе с сотрудниками после того, как одна из работающих в этом здании женщин получила положительный тест на "омикрон" в субботу 15 января, сообщает CNN.
Интерфаксвчера в 03:18

Посол Украины Мельник призвал заставить немцев считаться с «великой европейской нацией»

Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", из-за чего ее интересы зачастую игнорируются Берлином, об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
РИА Новости19:54

«Хаббл» наблюдает спокойную галактику с бурным прошлым

Лениво закручивающиеся спиральные рукава живописной галактики NGC 976 заполняют собой кадр на этом снимке, сделанном при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл») НАСА/ЕКА.
AstroNews.ruвчера в 09:36

Земля находится в огромном космическом пузыре

Учены после нескольких лет исследований пришли к выводу, что наше Солнце и Земля находятся практически в центре огромного пузыря диаметром 1000 световых лет, на поверхности которого формируются все ближайшие к нам молодые звезды.
Наш край (г. Миллерово)15 января в 10:21