Представитель администрации США добавил, что Вашингтон "продолжает очень тесно консультироваться с европейскими коллегами" по поводу возможных "серьезных последствий для России, если та в будущем вторгнется в Украину".
Говоря о необходимости ускоренной разработки месторождений российской Арктики в преддверии мирового энергоперехода, господин Марков заявил, что интенсивная монетизация запасов газа данного региона путем развития экспорта СПГ несет угрозу надежности поставок газа российским потребителям.
Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", из-за чего ее интересы зачастую игнорируются Берлином, об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
"Нафтогаз" может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также на "отбор" российского транзитного газа в случае острого дефицита "голубого топлива", такое мнение в своем Facebook выразила заслуженный энергетик Украины, бывшая и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец.
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, выступая с речью в ходе пленарного заседания парламента страны, выразил надежду на достижение прогресса по вопросу конкретизации совместной с Россией хозяйственной деятельности на Северных территориях, как официальный Токио именует южные острова Курильской гряды.