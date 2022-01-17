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Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT

Соединённые Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину.
RT на русском
Представитель администрации США добавил, что Вашингтон "продолжает очень тесно консультироваться с европейскими коллегами" по поводу возможных "серьезных последствий для России, если та в будущем вторгнется в Украину".
РИА Новости
Германия настаивает на исключениях, так как иначе могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание.
РИА Новости
Эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.
Life.ru

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