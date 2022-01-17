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Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT

Соединённые Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину.
RT на русском
Германия настаивает на исключениях, так как иначе могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание.
РИА Новости
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ближайшее время планирует встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудить возможные ограничения, пишет Handelsblatt.
РБК
Эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.
Life.ru

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