RT на русскомБелый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFTСоединённые Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину.RT на русскомГермания настаивает на исключениях, так как иначе могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России, пишет издание.РИА НовостиГоссекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ближайшее время планирует встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудить возможные ограничения, пишет Handelsblatt.РБКЭксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.Life.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruRT на русскомПрофильГазета.RuНациональная служба новостейЦарьградТК ЗвездаКомсомольская правдаВечерняя МоскваAnewsРБКАМИТЕЛРидусРамблерЦентральная Служба НовостейЯмал-МедиаКапитал страныИА Красная ВеснаЭкономика сегодняПодробнее о событииБелый дом об отказе отключить РФ от SWIFT: вариант не исключен при вторжении на УкраинуLenta.ru17:26Белый дом: США не исключают никаких мер по поводу России и SWIFTРБКвчера в 14:57Белый дом о возможности отключения России от SWIFT: ни один из вариантов не исключенГазета.Ruвчера в 13:39Белый дом прокомментировал публикацию о том, что США и ЕС не станут отключать РФ от SWIFTТАССвчера в 14:09Белый дом допустил отключение России от SWIFT из-за ситуации вокруг УкраиныРИА Новостивчера в 14:36Handelsblatt сообщила, что ЕС и США отказались от идеи отключить РФ от SWIFTИнтерфаксвчера в 11:20Handelsblatt: США и ЕС не станут отключать Россию от SWIFTZnak.comвчера в 10:57Показать ещёОценить996Поделиться