Коронавирус

Совершенно секретноСовершенно секретноБелый дом пытается скрыть заболевание Трампа коронавирусом

Президент США Дональд Трамп может оказаться заражен коронавирусом после встречи с инфицированным президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Белый дом делает все возможное, чтобы не допустить утечки информации о состоянии здоровья американского лидера. Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.
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Белый дом проводит срочное совещание из-за короновируса у президента Бразилии

НТВ11:43

Белый дом проводит срочное совещание из-за болезни Болсонару, встречавшегося с Трампом

Газета.Ru11:15

В Белом доме тихая паника после обнаружения коронавируса у президента Бразилии. Трамп соберет пресс-конференцию

Фонтанка.Ру11:24

В США созвали экстренное совещание из-за общения Трампа с зараженным коронавирусом Болсонару

Взгляд.ру11:19

СМИ узнали об экстренном совещании в США из-за коронавируса у президента Бразилии. Он встречался с Трампом

Life.ru11:29

Трамп после встречи с больным Болсонару дает пресс-конференцию по коронавирусу

Московский Комсомолец11:14

СМИ: Белый дом проводит совещание из-за коронавируса у Болсонару

РИА Новости11:05
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