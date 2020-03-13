Коронавирус
Совершенно секретноБелый дом пытается скрыть заболевание Трампа коронавирусом
Президент США Дональд Трамп может оказаться заражен коронавирусом после встречи с инфицированным президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Белый дом делает все возможное, чтобы не допустить утечки информации о состоянии здоровья американского лидера. Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.
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Трамп после встречи с больным Болсонару дает пресс-конференцию по коронавирусу
Московский Комсомолец11:14
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