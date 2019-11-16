Политика

Газета.RuГазета.RuБелый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Пресс-секретарь Трампа рассказала о результатах его медобследования

РИА Новости18:17

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

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Белый дом сообщил, что прошедший медобследование Трамп на здоровье не жалуется

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RT на русском19:23

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РБК19:32

Стали известны результаты медобследования Трампа

Известия19:09

Президент США Дональд Трамп пройдет ежегодное медобследование

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