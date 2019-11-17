Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Футбол Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург и выйти на Евро-2020 Сборная Португалии благодаря победе и ничьей команды Сербии в матче с Украиной (2:2) заняла второе место в группе В и вышла на чемпионат Европы.

Футбол Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B. Статистика матча (Сербия / Украина) Удары 9/12 Удары в створ ворот 6/5 Процент владения 51 % / 49% Нарушения 12/10 Угловые 3/5 WhoScored 6.86 / 6.55 Составы на матч: Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Миленкович, Максимович, Радонич, Гудель, Тадич, Ляйич, Митрович.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Футбол Украинский журналист посмеялся над сборной России Украинский комментатор Виктор Вацко издевательски прокомментировал крупное поражение сборной России от команды Бельгии в матче квалификации Евро-2020.

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Единоборства Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».