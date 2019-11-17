Политика
Газета.RuБелый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург и выйти на Евро-2020
Сборная Португалии благодаря победе и ничьей команды Сербии в матче с Украиной (2:2) заняла второе место в группе В и вышла на чемпионат Европы.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B. Статистика матча (Сербия / Украина) Удары 9/12 Удары в створ ворот 6/5 Процент владения 51 % / 49% Нарушения 12/10 Угловые 3/5 WhoScored 6.86 / 6.55 Составы на матч: Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Миленкович, Максимович, Радонич, Гудель, Тадич, Ляйич, Митрович.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну
Политика
В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах
С 12 по 16 ноября в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах в парламент.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Футбол
Украинский журналист посмеялся над сборной России
Украинский комментатор Виктор Вацко издевательски прокомментировал крупное поражение сборной России от команды Бельгии в матче квалификации Евро-2020.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
Рабочие нашли на свалке «Российский коньяк», выпили его и погибли
В поселке Часцы Московской области рабочие цеха по переработке отходов обнаружили на мусорной свалке напиток с этикеткой «Российский коньяк», попробовали его и умерли.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Общество
Названы наименее вредные сладости
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Общество
Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо
Президент Ирана Хасан Роухани подписал указ о выплате помощи гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо, сообщил телеканал «Аль-Арабия».