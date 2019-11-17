Политика
Газета.RuБелый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Армия и оружие
Россия и Турция могут создать истребитель
Армия и оружие
СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Хоккей
«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут
«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Экономика
Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
Общество
В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП
Режим чрезвычайного положения объявлен в итальянском городе Венеции из-за самого сильного за последние 50 лет наводнения.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Политика
Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно
Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Автоспорт
Феттель и Леклер сошли после контакта друг с другом
Леклер пытался обогнать напарника в борьбе за четвертое место, немец попытался вернуть себе позицию на прямой, но их болиды соприкоснулись друг с другом, гонщики получили двойной прокол и сошли.
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Происшествия
В Липецкой области два человека погибли при пожаре
«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Футбол
Сербия — Украина 2:2
Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
Политика
Члены нормандской четверки ждут от Киева большей конкретики
Саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже, сообщила в пятницу администрация президента Франции Эмманюэля Макрона.
Политика
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
Здоровье
Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм
Музыка
Ротару возвращается в Россию на заработки
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка
Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Автоспорт
Пьер Гасли: «Никогда не забуду свой первый подиум»
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал свое второе место в «Гран-при Бразилии». Гонщик впервые в карьере попал на подиум.
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Политика
Определена причина смерти основателя «Белых касок»
Самоубийство стало причиной смерти основателя движения «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье, к таким предварительным результатам пришли турецкие следователи, 15 ноября сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.