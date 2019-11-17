Политика
Газета.RuБелый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
На Украине заявили о завершении получения кораблей от России
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что передача украинских кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, находится на заключительном этапе.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Единоборства
Блахович победил Соузу на турнире UFC Fight Night 164
Как сообщается на сайте «Спорт Экспресс», в рамках турнира UFC Fight Night 164, который проходит в бразильском городе Сан-Паулу боец ММА Ян Блахович из Польши одержал победу над представителем Бразилии Роналду Соузу.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Футбол
Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
Политика
Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Спорт
Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Футбол
Енисей — Томь 3:0
Футбол
Видеотрансляция матча Сербия – Украина начнется в 17:00
Сборная Сербии встретится со сборной Украины в квалификационном матче Евро-2020. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Единоборства
Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Футбол
«Ман Сити» может купить Комана в случае ухода Сане в «Баварию»
По информации Sky Sports, англичане рассматривают 23-летнего француза в качестве возможной замены хавбеку Лерою Сане, на которого претендует «Бавария».
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Энергетика
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.