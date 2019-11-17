Политика

Газета.RuГазета.RuБелый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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