РИА НовостиБелый дом рассказал о давлении США на страны ОПЕК для снижения цен на энергорынкахАдминистрация США оказывает давление на государства, входящие в состав ОПЕК, добиваясь снижения цен на топливо на энергетических рынках, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.РИА НовостиПресс-секретарь Белого дома подтвердила, что глава администрации США Джо Байден обеспокоен сохранением высоких цен на топливо в Штатах.Взгляд.ру"Президент очень сильно концентрирует на этом внимание", - отметила Псаки.ТАССВ 2021 году цены на нефть выросли на 50 процентов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБелый дом: США оказывают давление через страны ОПЕК для снижения цен на топливоRT на русском14:47Псаки: Белый дом оказывает давление на страны ОПЕК, чтобы снизить цены на топливоLenta.ru14:25Белый дом сообщил о давлении США на ОПЕК для снижения цен на топливоОбщественная служба новостей14:14Белый дом рассказал о давлении США на страны ОПЕК для снижения цен на энергорынкахРИА Новости13:53Показать ещёОценить10Поделиться