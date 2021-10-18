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Белый дом рассказал о давлении США на страны ОПЕК для снижения цен на энергорынках

Администрация США оказывает давление на государства, входящие в состав ОПЕК, добиваясь снижения цен на топливо на энергетических рынках, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
РИА Новости
Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что глава администрации США Джо Байден обеспокоен сохранением высоких цен на топливо в Штатах.
Взгляд.ру
"Президент очень сильно концентрирует на этом внимание", - отметила Псаки.
ТАСС
В 2021 году цены на нефть выросли на 50 процентов.
Lenta.ru

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Белый дом: США оказывают давление через страны ОПЕК для снижения цен на топливо
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