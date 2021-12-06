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Белый дом сообщил, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с Путиным

Президент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США.В источнике

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