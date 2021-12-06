РИА НовостиБелый дом сообщил, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с ПутинымПрезидент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США.В источникеРЕН ТВРЕН ТВПрофильЦарьградРамблерИзвестияРБКLife.ruRT на русскомГазета.RuФАНПодробнее о событииБайден намерен после переговоров с Путиным позвонить ЗеленскомуВзгляд.ру13:21Байден проведет переговоры с европейскими союзниками перед беседой с ПутинымИзвестия13:12Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с ЗеленскимИнтерфакс13:01Байден переговорит с Зеленским после беседы с ПутинымГазета.Ru12:48Байден после переговоров с Путиным планирует позвонить ЗеленскомуRT на русском12:45В США заявили, что Байден приветствует возможность прямого диалога с ПутинымТАСС12:34Белый дом сообщил, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с ПутинымРИА Новости12:37Показать ещёПоделиться