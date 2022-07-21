РИА НовостиБелый дом сообщил, что Байден сдал положительный тест на COVID-19У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.РИА НовостиБелый дом отмечает, что глава государства был вакцинирован и дважды ревакцинирован.Коммерсантъ79-летний Байден полностью вакцинирован от COVID-19.Московский КомсомолецПрезидент ушел на изоляцию в Белом доме и продолжит исполнять свои обязанности.РБКЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградНародные новостиПолитика СегодняCT newsГлавный региональныйМИР 24ПолитРоссияRT на русскомНТВSport24.ruRTVIГлас НародаNewInformГазета.RuВечерняя МоскваИзвестияТелеканал 360°Подробнее о событииБайден заразился коронавирусомРБК10:28Байден сдал положительный тест на COVID-19RT на русском10:25Белый дом сообщил, что Байден сдал положительный тест на COVID-19РИА Новости10:22Тест Байдена на коронавирус показал положительный результатИзвестия10:24Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19Lenta.ru10:24Байден сдал положительный тест на коронавирусМосковский Комсомолец10:25Президент США Байден сдал положительный тест на коронавирусРоссийская газета10:22Показать ещёОценить373Поделиться