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Белый дом сообщил, что Байден сдал положительный тест на COVID-19

У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила
 пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
РИА Новости
Белый дом отмечает, что глава государства был вакцинирован и дважды ревакцинирован.
Коммерсантъ
79-летний Байден полностью вакцинирован от COVID-19.
Московский Комсомолец
Президент ушел на изоляцию в Белом доме и продолжит исполнять свои обязанности.
РБК

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Байден заразился коронавирусом
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Байден сдал положительный тест на COVID-19
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