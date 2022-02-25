Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, Госдеп США объявил о введении персональных санкций против российского лидера Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, следует из сообщения ведомства.
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Против ВТБ и остальных банков, кроме «Сбера», действуют максимально возможные ограничения: блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с контрагентами из США.
"25 февраля представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", - отметили в ЦОС.
Россиянам не стоит опасаться блокировки работы банковских карт систем Visa и Mastercard и нет необходимости снимать с них наличность, "Национальная система платёжных карт" обеспечивает их процессинг внутри страны без проблем, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
Исключение России из Совета Европы (СЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — повод «хлопнуть дверью» и возможность вернуть практику смертной казни для опаснейших преступников, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.