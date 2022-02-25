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Белый дом сообщил, что США намерены ввести блокирующие санкции против РФПИ

Соединенные Штаты намерены ввести блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций.
ТАСС
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, Госдеп США объявил о введении персональных санкций против российского лидера Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, следует из сообщения ведомства.
Общественная служба новостей
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
РИА Новости
Против ВТБ и остальных банков, кроме «Сбера», действуют максимально возможные ограничения: блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с контрагентами из США.
РБК

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США намерены ввести санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций
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