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Белый дом сообщил, что США намерены ввести блокирующие санкции против РФПИ

Соединенные Штаты намерены ввести блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций.
ТАСС
США вводят санкции против России на фоне военной операции на Украине.
Коммерсантъ
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, Госдеп США объявил о введении персональных санкций против российского лидера Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, следует из сообщения ведомства.
Общественная служба новостей
Против ВТБ и остальных банков, кроме «Сбера», действуют максимально возможные ограничения: блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с контрагентами из США.
РБК

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В США анонсировали санкции против РФПИ из-за событий на Украине
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Белый дом сообщил, что США намерены ввести блокирующие санкции против РФПИ
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