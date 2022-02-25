Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, Госдеп США объявил о введении персональных санкций против российского лидера Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, следует из сообщения ведомства.
Против ВТБ и остальных банков, кроме «Сбера», действуют максимально возможные ограничения: блокировка активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с контрагентами из США.
"Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", - говорится в сообщении.