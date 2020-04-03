Коронавирус
ИзвестияТрамп сдал повторный тест на коронавирус
14 марта Трамп сдал первый тест на коронавирус по рекомендации Конли после того, как выяснилось, что глава государства контактировал с зараженным бразильским чиновником. Анализ показал отрицательный результат.
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Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Общество
Лукашенко посоветовал президенту Литвы заняться «своим вирусом»
Президенту Литвы Гитанасу Науседе стоит заняться «своим вирусом» и не комментировать ситуацию в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
Экономика
Курс доллара упал ниже ₽78 после резкого скачка цен на нефть
Курс доллара упал на 1,01%, до ₽77,99 по состоянию на 17:55 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Технологии
Роботы могут заменить часть работников из-за коронавируса
Робот-дезинфектор на гусеничной платформе и дистанционном управлении может вскоре начать обрабатывать поверхности в одном из московских медицинских учреждений.
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что работала эскортницей
Блондинка призналась, что работала в эскорте, приезжала к клиентам пьяной и занималась сексом за деньги.
Политика
Владимир Путин продлил выходные в России до 30 апреля
Президент РФ Владимир Путин выступил с новым телеобращением к гражданам, заявив о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля 2020 года.
Политика
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Глава РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Экономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу
Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.
Здоровье
На Сахалине подтвердили еще один случай заражения коронавирусом
Пятый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Общество
Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Технологии
Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции
Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Здоровье
Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.
Общество
Количество безработных в США за неделю выросло на 6,6 миллионов
По данным Министерства труда Соединенных Штатов в обычное время за первоначальным пособием по безработице еженедельно обращаются не более 300 тысяч человек.
Наука
Джазовые гитаристы справились с импровизацией без когнитивного контроля
Американские ученые выяснили, что профессиональные джазовые гитаристы при импровизации обходятся без активной работы лобных долей, обеспечивающих когнитивный контроль — в отличие от их менее опытных коллег.
Кино
Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Хоккей
«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ
Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.