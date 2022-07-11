У США есть информация, что Иран планирует предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Associated Press.

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