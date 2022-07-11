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Белый дом сообщил о планах Ирана передать России беспилотники

У США есть информация, что Иран планирует предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Associated Press.В источнике

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Помощник президента США Салливан утверждает, что Иран готовится передать России БПЛА
РИА Новости19:00
Белый дом утверждает, что Иран собирается передать РФ беспилотники
Интерфакс17:38
Белый дом утверждает, что Иран планирует поставлять беспилотники России
ТАСС17:34
Помощник президента США Салливан заявил о планах Ирана поставлять беспилотники России
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Белый дом заявил, что Иран планирует поставлять беспилотники РФ
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Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: Иран планирует передать России военные БПЛА
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