У США есть информация, что Иран планирует предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Associated Press.В источнике
Как сообщало МВД Белоруссии, против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.