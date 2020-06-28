Политика
РИА НовостиБелый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Российская газета 19:18
Политика
Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны
Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией».
Известия 17:42
Армия и оружие
Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей
Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57.
Lenta.ru 21:31
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Футбол
«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
Главные тренеры московского "Спартака" и "Уфы" Доменико Тедеско и Вадим Евсеев объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:35
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения
ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
Общество
Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля
Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
ТАСС 03:56
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Политика
Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море
«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter.
RT на русском 20:32
Гаджеты
OnePlus представила свой самый дешевый телевизор
Деловое.ТВ вчера в 11:20
Политика
Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве
Мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин в субботу, 27 июня, сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве.
Известия 15:16
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru 18:50
Экономика
С 1 июля на Кубани увеличится плата за услуги ЖКХ
На сетевой газ тарифы для населения выросли на 3,1 % (в среднем по краю).
АиФ Краснодар 05:22
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
Кино
Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»
REGNUM 25 июня в 07:34
ЖКХ
Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Минко пояснил, что, например, в частном доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих и площади полива.
Известия 20:08
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 20:10
Политика
Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система»
В совет «Системы» в качестве независимых директоров вошли глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.
BFM.ru 17:42
Армия и оружие
В Сирии боевики обстреляли три населенных пункта
Дамаск, 27 июня 2020, 22:39 — REGNUM За истекшие сутки в Сирии боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо.
REGNUM 15:39
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии
Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 22:05
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
Общество
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфакс 08:37
Игры
В сеть выложили трейлер и 15-минутное видео с геймплеем Cyberpunk 2077
Kotaku в свою очередь опубликовал 15-минутный ролик с демонстрацией геймплея Cyberpunk 2077 без каких-либо комментариев по поводу происходящего в кадре.
REGNUM 25 июня в 14:48