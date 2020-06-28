Политика

РИА НовостиРИА НовостиБелый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
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Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов

РБК19:25

Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном

RT на русском19:03

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

РИА Новости17:55

Трамп не был проинформирован о причастности разведки РФ к убийствам военных США в Афганистане

Коммерсантъ18:14

Белый дом: Трампа не информировали о якобы сговоре РФ с талибами* против военных США

Газета.Ru17:59

Белый дом заявил, что Трампа не информировали о приписываемом России предложении талибам

ТАСС17:55

В Вашингтоне назвали «неаккуратной» публикацию NYT о России и талибах

Вести.Ru18:54
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Общество

Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Российская газета 19:18
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Политика

Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны

Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией».
Известия 17:42
Армия и оружие

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57.
Lenta.ru 21:31
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
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Футбол

«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Главные тренеры московского "Спартака" и "Уфы" Доменико Тедеско и Вадим Евсеев объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:35
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения

ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
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Общество

Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля

Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
ТАСС 03:56
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Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
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Политика

Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море

«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter.
RT на русском 20:32
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Гаджеты

OnePlus представила свой самый дешевый телевизор

Деловое.ТВ вчера в 11:20
Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин в субботу, 27 июня, сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве.
Известия 15:16
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Политика

Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией

По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru 18:50
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Экономика

С 1 июля на Кубани увеличится плата за услуги ЖКХ

На сетевой газ тарифы для населения выросли на 3,1 % (в среднем по краю).
АиФ Краснодар 05:22
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Общество

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
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Кино

Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»

REGNUM 25 июня в 07:34
ЖКХ

Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ

Минко пояснил, что, например, в частном доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих и площади полива.
Известия 20:08
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 20:10
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Шоу-бизнес

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова

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Политика

Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система»

В совет «Системы» в качестве независимых директоров вошли глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.
BFM.ru 17:42
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Армия и оружие

В Сирии боевики обстреляли три населенных пункта

Дамаск, 27 июня 2020, 22:39 — REGNUM За истекшие сутки в Сирии боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо.
REGNUM 15:39
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Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии

Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 22:05
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В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
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Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
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«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
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В сеть выложили трейлер и 15-минутное видео с геймплеем Cyberpunk 2077

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REGNUM 25 июня в 14:48
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