СМИ: военная помощь Украине может подорвать боеспособность США Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, по данным США Иран намерен поставить РФ несколько сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружения.
Как сообщало МВД Белоруссии, против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
В ходе симуляции множество планетезималей ранней Солнечной системы, образованные при различной температуре, сталкивались друг с другом, образуя планеты с химических составом, сходным с составом Земли и других планет.