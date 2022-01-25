Некоторые из последних (комета 103Р / Хартли) имеют относительно близкое к земному соотношение дейтерия и легкого водорода, но изотопы других элементов, например азота, у них все равно резко отличаются, то есть много подобных тел на Землю упасть не могло, и объяснить так земные океаны нельзя.