Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что наблюдающееся в последнее время падение рубля связано с экономическими санкциями, которые намерены ввести США и союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Есть несколько уровней прослушки – телефонная линия, аппаратный уровень, уровень операционной системы и программный уровень, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.
Некоторые из последних (комета 103Р / Хартли) имеют относительно близкое к земному соотношение дейтерия и легкого водорода, но изотопы других элементов, например азота, у них все равно резко отличаются, то есть много подобных тел на Землю упасть не могло, и объяснить так земные океаны нельзя.