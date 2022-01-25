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Белый дом утверждает, что падение рубля спровоцировано угрозой экономических санкций

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что наблюдающееся в последнее время падение рубля связано с экономическими санкциями, которые намерены ввести США и союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Lenta.ru
В понедельник, 24 января, доллар рос выше 79 рублей, а евро — выше 89 рублей.
АБН
Днем во вторник курс рубля повышался к доллару и в большей степени к евро, корректируя обвал понедельника.
РИА Новости
В результате Банк России объявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке.
РИА Новости

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