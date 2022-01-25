"Никто не может попасть в сознание президента (России Владимира – ред.) Путина и российского руководства. Что мы видим - различную подготовку, в том числе российских военных на границе", - сказала Псаки на брифинге.
Несовершеннолетним в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В Роспотребнадзоре рассказали, что у вакцинированных от коронавируса и переболевших "омикрон" протекает легко - со слегка повышенной или нормальной температурой, возможен кашель и прозрачные слизистые выделения из носа.