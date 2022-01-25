Будьте в Плюсе

Белый дом утверждает, что падение рубля спровоцировано угрозой экономических санкций

Псаки в ответ отметила, что со стороны РФ продолжается агрессивная риторика.
РИА Новости
"Никто не может попасть в сознание президента (России Владимира – ред.) Путина и российского руководства. Что мы видим - различную подготовку, в том числе российских военных на границе", - сказала Псаки на брифинге.
РИА Новости
В понедельник, 24 января доллар рос выше 79 рублей, евро — выше 89 рублей.
Рамблер
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости

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