В пятницу, 2 сентября министры финансов стран G7, куда входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, представят план по установлению предельной цены на нефть из России, передает
В свою очередь, как ранее сообщило агентство Bloomberg, Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками.
"Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на Запорожскую АЭС во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси только что прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий", - говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.