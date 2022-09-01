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Белый дом уверен, что установление потолка цен на нефть способно снизить доходы России

Вашингтон считает введение потолка цен на нефть лучшим способом снижения доходов России от экспорта энергоресурсов.
Lenta.ru
В пятницу, 2 сентября министры финансов стран G7, куда входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, представят план по установлению предельной цены на нефть из России, передает
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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В свою очередь, как ранее сообщило агентство Bloomberg, Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками.
Lenta.ru
США, Великобритания и Канада установили запрет на импорт нефти из РФ.
Коммерсантъ

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