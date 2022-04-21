Власти США имеют тактическую благоприятную возможность для налаживания сотрудничества с Китаем, невзирая на развитие связей между Пекином и Москвой, Вашингтон допускает достижение договоренностей по торговым вопросам с КНР, заявил Сингх.
«Возможно, что сейчас, когда [в США] повышенная инфляция, а у Китая есть собственные проблемы с цепочками поставок. Может быть, мы что-то может сделать», — резюмировал заместитель помощника президента США по национальной безопасности.
На внеочередном заседании, которое стартовало около 15.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), участники рассматривали проект резолюции о "немедленной приостановке статуса РФ в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ".
Российские вооруженные силы установили контроль над административным зданием металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, город окончательно взят, утверждает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram.
Российская актриса Светлана Васильева заявила, что распространенное в социальный сетях фото, представленное как якобы совершенное в селе Бородянка убийство, на самом деле является кадром из сериала «След».