Власти США имеют тактическую благоприятную возможность для налаживания сотрудничества с Китаем, невзирая на развитие связей между Пекином и Москвой, Вашингтон допускает достижение договоренностей по торговым вопросам с КНР, заявил Сингх.
Посол РФ в США и по совместительству постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о временном лишении России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ.
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.