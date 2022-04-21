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Белый дом увидел признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС РФ

Соединенные Штаты видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам России.
ТАСС
«Есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов», — приводит слова Далипа Сингха ТАСС.
URA.Ru
По мнению помощника американского лидера, у "Китая есть общий интерес с Россией, который прежде всего состоит в подрыве позиций США и Запада" с точки зрения текущего миропорядка.
ТАСС
Власти США имеют тактическую благоприятную возможность для налаживания сотрудничества с Китаем, невзирая на развитие связей между Пекином и Москвой, Вашингтон допускает достижение договоренностей по торговым вопросам с КНР, заявил Сингх.
ТАСС

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