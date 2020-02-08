Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

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