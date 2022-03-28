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Белый дом: в США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине

США может ожидать рост цен на продовольственные товары из-за санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине.
Life.ru
Роуз констатировала, что власти уже видят "некоторое влияние" санкций на цены на горючее в США, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России.
РИА Новости
Роуз прокомментировала последствия от роста цен на удобрения и энергоносители: «Мы также можем через удобрения и энергоносители увидеть некоторый эффект для продуктов питания».
ИА Красная Весна
В Евросоюзе признали, что санкции против России ударили и по Европе.
НТВ

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В США допустили рост цен на продовольствие из-за санкций против России
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