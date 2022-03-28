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Белый дом: в США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине

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Американские власти ожидают повышения в США стоимости продовольствия и энергоносителей из-за ситуации на Украине.
RT на русском
По словам председателя Совета экономических консультантов при резиденции главы Штатов Сесилии Роуз, рост цен, в свою очередь, может привести к повышению уровня инфляции в Америке.
Life.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что мир стоит на пороге "беспрецедентного" продовольственного кризиса, так как находящиеся в конфликте "Россия и Украина - крупнейшие сельскохозяйственные производители".
Газета.Ru
Жители Нью-Йорка рассказали в беседе с RT о подорожании продуктов в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций.
RT на русском

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Белый дом заявил, что в США подорожают продукты и энергоносители
ИА Красная Весна14:01
Белый дом: в США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине
RT на русском12:43
Белый дом считает, что ситуация на Украине скажется на ценах в США
Национальная служба новостей13:17
Сесилия Роуз: в США подорожает продовольствие из-за событий на Украине
Радио Маяк13:10
Белый дом: В США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине
Life.ru13:48
Белый дом считает, что ситуация на Украине создаст дополнительное давление на цены в США
ТАСС12:40
В Белом доме ожидают подорожания топлива и продуктов в США из-за ситуации на Украине
Газета.Ru12:40

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