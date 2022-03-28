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Белый дом: в США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине

Американские власти ожидают повышения в США стоимости продовольствия и энергоносителей из-за ситуации на Украине.
RT на русском
По словам Роуз, события на Украине, "вероятно, станут фактором повышения цен на энергоносители и продукты питания".
ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что мир стоит на пороге "беспрецедентного" продовольственного кризиса, так как находящиеся в конфликте "Россия и Украина - крупнейшие сельскохозяйственные производители".
Газета.Ru
Жители Нью-Йорка рассказали в беседе с RT о подорожании продуктов в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций.
RT на русском

Подробнее о событии

Белый дом считает, что ситуация на Украине скажется на ценах в США
Национальная служба новостей00:17
Вашингтон считает, что ситуация на Украине создаст дополнительное давление на цены в США
ТУТ НЬЮС00:11
Белый дом считает, что ситуация на Украине создаст дополнительное давление на цены в США
ТАСС23:40
Американцев предупредили о подорожании продуктов
Общественная служба новостей23:48
Белый дом: в США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине
RT на русском23:43
Сесилия Роуз: в США подорожает продовольствие из-за событий на Украине
Радио Маяк00:10
В Белом доме ожидают подорожания топлива и продуктов в США из-за ситуации на Украине
Газета.Ru23:40

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