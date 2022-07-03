США считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны России и Ирана, и испытывают озабоченность в связи с таким развитием событий, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.