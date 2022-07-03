Будьте в Плюсе

Белый дом в ответ на упреки в адрес Байдена обвинил Безоса в поддержке нефтяных компаний

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер в своем Twitter-аккаунте ответила на упреки основателя Amazon Джеффа Безоса, который заявил, что американские власти не понимают «основную динамику рынка».
Lenta.ru
Реплика основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса по поводу призыва американского президента Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин обратила на себя внимание администрации Белого дома.
Известия
Как написала Жан-Пьер, цены на нефть за прошлый месяц упали примерно на $15, но цены на заправочных станциях почти не снизились.
Газета.Ru
Рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы.
ТАСС

Подробнее о событии

Белый дом: Безос поддерживает стремления нефтяных компаний извлечь прибыль за счет граждан
Известия19:04
Белый дом ответил Безосу на критику Байдена из-за цен на бензин
РБК18:56
Белый дом упрекнул Безоса после его обвинений в сторону Байдена о непонимании рынка
Профиль17:20
Белый дом в ответ на упреки в адрес Байдена обвинил Безоса в поддержке нефтяных компаний
Lenta.ru18:04
Представитель Белого дома Жан-Пьер обвинила Безоса в поддержке нефтяных компаний
РИА Новости17:42
Белый дом заявил, что Безос поддерживает стремление корпораций нажиться на американцах
Газета.Ru18:06
Белый дом упрекнул Безоса в поддержке стремления корпораций обогатиться за счет народа США
ТАССвчера в 16:47

Интересное

Александр Збруев обеспокоен положением дел в «Ленкоме»

Александр Збруев много лет проработал в "Ленкоме", поэтому ему неприятно смотреть, что происходит в театре.
CT newsвчера в 11:33

Новый Урал-4320 в кузове кросс-купе показали на независимых фоторендерах

Совершенно новое кросс-купе УРАЛ-4320 2022 показали на эксклюзивных фоторендерах.
Tver-portal.ruвчера в 12:29

Welt: отказ ЕС дать средства из «ковидного» фонда стал «тяжелым ударом» для Польши

Отказ Евросоюза (ЕС) принять изменения в законодательстве Польши по вопросу судебной системы, которые были нацелены на снятие противоречий между Брюсселем и Варшавой, — неожиданный и «тяжелый» удар для властей Польши.
Известия22:08

Калининградские власти передали в кабмин варианты ответных мер на запрет транзита Литвой

Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов.
ТАСС17:23

Заболеваемость ковидом в мире выросла в июне впервые за полгода

Заболеваемость пошла в рост впервые с января этого года, следует из подсчетов ТАСС.
ТАСС19:00

Глава МИД Британии Трасс заявила об обсуждении идеи конфискации российских активов

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине, с таким заявлением, как сообщает газета Guardian, выступит глава МИД королевства Лиз Трасс на конференции в Швейцарии, которая состоится в понедельник.
РИА Новости21:21

MDPI: грибы-вандалы из Третьяковки стали помощниками фармацевтов

Картины Третьяковки, написанные темперой, которую делают с применением натуральных эмульсий (на основе яичного желтка), подверглись «вандализму» грибков-гифомицетов.
Вокруг Светавчера в 09:00

WP сообщила об озабоченности США действиями России и Ирана на Ближнем Востоке

США считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны России и Ирана, и испытывают озабоченность в связи с таким развитием событий, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.
РИА Новости20:03

Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar, чей спутник GeoEye1 вел съемку Белгорода

Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед ударом по нему украинских войск, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
РИА Новости20:25

Подключение дернет счетом

Население получило льготы на ТП в 2009 году: ставка на подключение объектов до 15 кВт была зафиксирована на уровне 550 руб.
Коммерсантъ18:19