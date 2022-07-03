Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер в своем Twitter-аккаунте ответила на упреки основателя Amazon Джеффа Безоса, который заявил, что американские власти не понимают «основную динамику рынка».
Реплика основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса по поводу призыва американского президента Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин обратила на себя внимание администрации Белого дома.
Отказ Евросоюза (ЕС) принять изменения в законодательстве Польши по вопросу судебной системы, которые были нацелены на снятие противоречий между Брюсселем и Варшавой, — неожиданный и «тяжелый» удар для властей Польши.
Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов.
Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине, с таким заявлением, как сообщает газета Guardian, выступит глава МИД королевства Лиз Трасс на конференции в Швейцарии, которая состоится в понедельник.
США считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны России и Ирана, и испытывают озабоченность в связи с таким развитием событий, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.
Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съёмок Белгорода перед ударом по нему украинских войск, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.