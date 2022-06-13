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Белый дом выразил надежду на урегулирование кризиса на Украине путем переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США надеются, что выходом из ситуации на Украине станут переговоры.
Комсомольская правда
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет несерьезный подход к переговорам с Россией.
ТАСС
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
Известия

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Белый дом выразил надежду на урегулирование кризиса на Украине путем переговоров
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В США выразили надежду, что выходом из ситуации на Украине станут переговоры
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