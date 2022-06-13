Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил специальный комитет палаты представителей, расследующий январский штурм Капитолия, в том, что деятельность комитета представляет собой попытку помешать ему баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что глобализация в прежнем виде закончилась, и мир будет снова поделен на "своих" и "чужих", Такое мнение он выразил в своей колонке, опубликованной во вторник на сайте РБК.