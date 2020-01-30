Политика
Московский КомсомолецБелый дом попытался остановить публикацию книги Болтона
Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
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Белый дом уведомил Болтона, что выступает против публикации части текста его книги
Интерфаксвчера в 14:25
Белый дом препятствует опубликованию книги Болтона, где он обвиняет Трампа
Красная веснавчера в 23:20
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Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Гаджеты
MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro
Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
Политика
Врио главы Чувашии назвал главную проблему региона
Назначенный на должность врио главы Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Биатлон
Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ
Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
Экономика
Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в главных номинациях
В Лос-Анджелесе прошло очередное вручение музыкальной премии «Грэмми». Билли Айлиш была награждена в в четырех главных номинациях.
Гаджеты
Суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав
Суд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Университету Калифорнии за нарушение использования четырех патентов по его технологии Wi-Fi, сообщило агентство AFP.
Музыка
Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Россия и Украина встретятся на музыкальной сцене, а именно в первом полуфинале «Евровидения-2020».
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Общество
МВД предложило привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО
Эксперты отметили, что услуги частных сыщиков стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО.
Футбол
В «Спартак» может перейти футболист сборной Уругвая
Итальянские СМИ пишут, что «Милан» может вернуть 26-летнего футболиста из аренды, но при этом сообщают про возможный вариант со «Спартаком».
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Общество
Facebook согласилась выплатить $550 млн по иску о распознавании лиц
Как сообщало ИА REGNUM, авторы коллективного иска утверждали, что система распознавания лиц фактически позволяет администрации соцсети собирать и хранить биометрические данные, что нарушило гражданские права около 6 млн жителей Иллинойса.
Здоровье
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
Политика
Трамп указал на способность Болтона развязать «шестую мировую войну»
Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник.
Транспорт
На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов
Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Наука
Бабочки регулируют температуру своих крыльев
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.