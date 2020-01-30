Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелый дом попытался остановить публикацию книги Болтона

Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
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Белый дом пытается задержать возможную публикацию книги Болтона

РИА Новостивчера в 22:17

Белый дом попытался остановить публикацию книги Болтона

Московский Комсомолецвчера в 23:02

Белый дом уведомил Болтона, что выступает против публикации части текста его книги

Интерфаксвчера в 14:25

В Белом доме считают, что книга Болтона содержит секретные данные

ТАССвчера в 14:56

Белый дом препятствует опубликованию книги Болтона, где он обвиняет Трампа

Красная веснавчера в 23:20

Трамп запрещает Болтону публиковать «секретные» разоблачения по Украине

News.ruвчера в 14:18

CNN: Белый дом предостерег Болтона от публикации мемуаров. В них Трамп связывает военную помощь Украине с расследованием против Байдена

Дождьвчера в 13:48
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Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 28 января в 07:01
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
РИА Новости 00:55
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
REGNUM вчера в 10:50
Культура

Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Piter.tv 00:47
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MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro

Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
Ридус вчера в 10:27
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Врио главы Чувашии назвал главную проблему региона

Назначенный на должность врио главы Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона.
РЕН ТВ вчера в 10:19
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«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Биатлон

Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ

Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
РИА Новости вчера в 06:55
Экономика

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
РБК вчера в 08:35
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в главных номинациях

В Лос-Анджелесе прошло очередное вручение музыкальной премии «Грэмми». Билли Айлиш была награждена в в четырех главных номинациях.
ToDay News Ufa 27 января в 13:55
Гаджеты

Суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав

Суд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Университету Калифорнии за нарушение использования четырех патентов по его технологии Wi-Fi, сообщило агентство AFP.
Коммерсантъ 00:53
Музыка

Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия и Украина встретятся на музыкальной сцене, а именно в первом полуфинале «Евровидения-2020».
ToDay News Ufa 28 января в 22:04
Политика

Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

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Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Общество

МВД предложило привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

Эксперты отметили, что услуги частных сыщиков стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО.
Известия вчера в 19:26
Футбол

В «Спартак» может перейти футболист сборной Уругвая

Итальянские СМИ пишут, что «Милан» может вернуть 26-летнего футболиста из аренды, но при этом сообщают про возможный вариант со «Спартаком».
Sport24.ru вчера в 23:33
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:55
Общество

Facebook согласилась выплатить $550 млн по иску о распознавании лиц

Как сообщало ИА REGNUM, авторы коллективного иска утверждали, что система распознавания лиц фактически позволяет администрации соцсети собирать и хранить биометрические данные, что нарушило гражданские права около 6 млн жителей Иллинойса.
REGNUM 00:30
Здоровье

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
РБК вчера в 21:39
Политика

Трамп указал на способность Болтона развязать «шестую мировую войну»

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник.
Lenta.ru 01:22
Транспорт

На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
RT на русском 00:26
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Наука

Бабочки регулируют температуру своих крыльев

Научная Россия 28 января в 10:08
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag вчера в 03:01
Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
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