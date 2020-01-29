Общество
Lenta.ruБелый дом захотел отменить все авиарейсы между США и Китаем
Белый дом может приостановить все авиарейсы между США и Китаем из-за растущего числа жертв коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Кино
Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Здоровье
Модульный ФАП открыли в селе Покровском Артемовского района
Авто
В России за 2019 год стало на 80 автодилеров меньше
Например, с 31 декабря 2019 года по 15 января 2020 года специалисты заключили всего 431 дилерский контракт, а расторгли более 563.
Армия и оружие
Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Политика
Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин стал новым куратором Крыма. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Землетрясение произошло в 19.10 по времени UTC (21.10 мск) в 125 км от города Лусеа на северо-западном берегу Ямайки с населением около 7 тыс. человек.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Кино
Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде
Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
Политика
Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму
Евросоюз принял решение расширить санкционный список физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации выборов в Крыму, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в ЕС.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Здоровье
В Ростове откроют клинику «Мать и дитя»
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Технологии
Опубликован свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10
Ресурс AV-Test подвёл итоги тестирования лучших антивирусных программ для Windows.
Происшествия
В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах
Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Спорт
Легкова дисквалифицировали за нарушение правил на марафоне Марчалонга
Российский лыжник, олимпийский чемпион игр в Сочи Александр Легков был дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне «Марчалонга», который прошел в Италии 26 января.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
Экономика
В России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов
Объём розничных продаж смартфонов в России в 2019 году составил 30,14 млн штук, что на 2% больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитики компании GfK.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.