Белый дом может приостановить все авиарейсы между США и Китаем из-за растущего числа жертв коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Белый дом захотел отменить все авиарейсы между США и Китаем

Кино Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Происшествия У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7 Землетрясение произошло в 19.10 по времени UTC (21.10 мск) в 125 км от города Лусеа на северо-западном берегу Ямайки с населением около 7 тыс. человек.

Политика Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.

Кино Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.

Общество Болгария намерена сократить закупки российского газа Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.

Политика Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму Евросоюз принял решение расширить санкционный список физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации выборов в Крыму, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в ЕС.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».

Политика Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Здоровье Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.

Спорт Легкова дисквалифицировали за нарушение правил на марафоне Марчалонга Российский лыжник, олимпийский чемпион игр в Сочи Александр Легков был дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне «Марчалонга», который прошел в Италии 26 января.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.

Экономика В России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов Объём розничных продаж смартфонов в России в 2019 году составил 30,14 млн штук, что на 2% больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитики компании GfK.