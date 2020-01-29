Общество
Lenta.ruБелый дом захотел отменить все авиарейсы между США и Китаем
Белый дом может приостановить все авиарейсы между США и Китаем из-за растущего числа жертв коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 5,5 тысяч, 131 человек умер
Эхо Москвывчера в 19:26
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Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером
Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Политика
В России может появиться Верховный правитель
Напомним, что о планах внести изменения в Конституцию России заявил президент РФ Владимир Путин 15 января, когда оглашал Послание Федеральному Собранию.
Политика
Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш».
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Музыка
Музыкальную премию «Грэмми» вручили в Лос-Анджелесе
Больше всего «золотых граммофонов» получила 18-летняя Билли Айлиш: «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» (в этой категории Айлиш - самый молодой лауреат в истории «Грэмми») и «Песня года».
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Наука
Горизонтальный перенос генов у бактерий не зависит от антибиотиков
Во время недавнего исследования специалисты из Уппсальского университета выявили, что большое количество клинических бактерий туберкулеза содержат мутацию в гене, который отвечает за производство белка RpoB.
Авто
Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Здоровье
РБК: новый штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале
Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии назвал февраль месяцем предположительного появления коронавируса в России.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Армия и оружие
СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии
Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Здоровье
Челябинскую школу закрыли на карантин после смерти ученицы от вируса
В Челябинске с сегодняшнего дня, 29 января, закрыли на карантин школу №94, 13-летняя ученица которой недавно умерла в больнице от неизвестного вируса.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Здоровье
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
Экономика
Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Экономика
Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн
В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Политика
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр вынес предупреждение о потенциально опасной погоде в Москве и Московской области из-за гололедицы.
Музыка
Конкурсант из России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Исполнитель из России выступит в первом полуфинале музыкального конкурса "Евровидение-2020".