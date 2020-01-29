Общество

Lenta.ruLenta.ruБелый дом захотел отменить все авиарейсы между США и Китаем

Белый дом может приостановить все авиарейсы между США и Китаем из-за растущего числа жертв коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
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