Белый дом может приостановить все авиарейсы между США и Китаем из-за растущего числа жертв коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Белый дом захотел отменить все авиарейсы между США и Китаем

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