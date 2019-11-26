Общество

Газета.RuГазета.RuБелый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
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Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Газета.Ru12:33

Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Lenta.ru09:56

Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Национальная служба новостей10:49

Истребители поднялись в небо над Вашингтоном из-за самолета-нарушителя

Телеканал 360°10:19

Белый дом ненадолго закрыли из-за небольшого самолета над Вашингтоном

РБК11:12

NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет

ТАСС09:54

Белый дом возобновил нормальный режим работы

РИА Новости09:41
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Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Политика

Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Вести.Ru 09:07
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек

Число жертв землетрясения, которое произошло в Албании во вторник, достигло 20 человек, сообщает ТВ Тираны.
Интерфакс 12:38
Здоровье

Нарушение сна может сигнализировать о скрытом и опасном заболевании

Медики заявляют, что нарушение сна может сигнализировать о наличии опасного заболевания, протекаемого пока в скрытой форме.
Актуальные Новости вчера в 22:00
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Общество

В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Российские сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если инициативу одобрят депутаты Госдумы.
АБН вчера в 21:49
Экономика

Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям.
ТАСС 13:38
Политика

Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Газета.Ru 17:22
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России 05:13
Спорт

WADA рекомендовано на четыре года отстранить Россию от мирового спорта

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков покинул Россию и стал одним из информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказавшим о том, что российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Лондоне и Сочи в 2012 и 2014 годах соответственно, якобы систематически применяли допинг при государственной поддержке.
FreeNews-Volga 03:56
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Футбол

Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»

Sportbox.RU 16:52
Политика

Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек

Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
РИА Новости 15:49
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Общество

Правительство России обязало открыть подвалы домов для животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать продухи (отверстия для циркуляции воздуха) подвальных помещений многоквартирных домов открытыми, чтобы обеспечить проход бездомных животных.
РИА Новости 07:40
Экономика

Силуанов пообещал Иркутской области новый ГОК

Российский министр сообщил, что накануне Челябинский трубопрокатный завод и компания "Иннер Монголия Баотоу Стил" (Inner Mongolia Baotou Steel) подписали о партнерстве при реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината в Иркутской области на базе крупнейшего в стране Зашихинского редкометалльного месторождения.
Байкал24 10:55
Общество

Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
ПРАЙМ 05:33
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com 11:57
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Кино

Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Piter.tv 04:19
Футбол

Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
RT на русском 15:53
Шоу-бизнес

Сердючка в слезах сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»

Во вторниК, 26 ноября, стало известно о том, что певец Андрей Данилко покинул 10-й сезон украинского проекта "Х-Фактор".
Piter.tv 02:22
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Somanyhorses 03:22
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
Происшествия

Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 14:21
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
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