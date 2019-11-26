Общество
Газета.RuБелый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
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Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Национальная служба новостей10:49
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Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Политика
Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек
Число жертв землетрясения, которое произошло в Албании во вторник, достигло 20 человек, сообщает ТВ Тираны.
Здоровье
Нарушение сна может сигнализировать о скрытом и опасном заболевании
Медики заявляют, что нарушение сна может сигнализировать о наличии опасного заболевания, протекаемого пока в скрытой форме.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Общество
В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Российские сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если инициативу одобрят депутаты Госдумы.
Экономика
Греф считает необходимой реформу системы высшего образования
Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям.
Политика
Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Спорт
WADA рекомендовано на четыре года отстранить Россию от мирового спорта
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков покинул Россию и стал одним из информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказавшим о том, что российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Лондоне и Сочи в 2012 и 2014 годах соответственно, якобы систематически применяли допинг при государственной поддержке.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Политика
Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек
Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Общество
Правительство России обязало открыть подвалы домов для животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать продухи (отверстия для циркуляции воздуха) подвальных помещений многоквартирных домов открытыми, чтобы обеспечить проход бездомных животных.
Экономика
Силуанов пообещал Иркутской области новый ГОК
Российский министр сообщил, что накануне Челябинский трубопрокатный завод и компания "Иннер Монголия Баотоу Стил" (Inner Mongolia Baotou Steel) подписали о партнерстве при реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината в Иркутской области на базе крупнейшего в стране Зашихинского редкометалльного месторождения.
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Кино
Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Футбол
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Шоу-бизнес
Сердючка в слезах сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»
Во вторниК, 26 ноября, стало известно о том, что певец Андрей Данилко покинул 10-й сезон украинского проекта "Х-Фактор".
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).