Общество

REGNUMREGNUMБелый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Газета.Ru12:33

Белый дом ненадолго закрыли из-за небольшого самолета над Вашингтоном

РБК11:12

Истребители поднялись в небо над Вашингтоном из-за самолета-нарушителя

Телеканал 360°10:19

Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Национальная служба новостей10:49

Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Lenta.ru09:56

NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет

ТАСС09:54

Белый дом возобновил нормальный режим работы

РИА Новости09:41
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Политика

Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова

Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Красная весна 13:52
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru вчера в 07:18
Спорт

Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Московский Комсомолец 07:10
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Политика

Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США

Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Вестник Кавказа 11:00
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском 14:03
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Somanyhorses 03:22
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 11:42
Футбол

Дзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
Bookmaker-ratings.ru 12:18
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Шоу-бизнес

Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Дни24 вчера в 03:45
Общество

Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Газета.Ru 05:41
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Авто

Новый Nissan X-Trail готовится к выходу

Отмечается, что новый Nissan X-Trail встанет в один ряд с обновленными Nissan Kicks и Juke: получит новую широкую радиаторную решетку и двухъярусную оптику.
Мойка78 00:27
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Происшествия

«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру

В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
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Киберспорт

Void Spirit добавлен в клиент игры

В обновлении The Outlanders, которое вышло 26 ноября 2019 года, был добавлен новый герой — Void Spirit.
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Музыка

Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Культуромания 07:57
Кино

Инсайдеры: студия DC хочет снять фильм про Марсианского Охотника

Кинокомпания Warner Bros. планирует снять фильм про Марсианского Охотника из комикс-вселенной DC.
REGNUM 10:17
Происшествия

МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Общество

Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
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Хоккей

КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»

В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.
Вести.Ru 14:05
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