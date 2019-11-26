Общество

REGNUMREGNUMБелый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Газета.Ru12:33

NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет

ТАСС09:54

Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Национальная служба новостей10:49

Истребители поднялись в небо над Вашингтоном из-за самолета-нарушителя

Телеканал 360°10:19

Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Lenta.ru09:56

Белый дом ненадолго закрыли из-за небольшого самолета над Вашингтоном

РБК11:12

Белый дом возобновил нормальный режим работы

РИА Новости09:41
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Киберспорт

В Dota Underlords добавили скоростной режим и альянс духов

CyberSport.ru 14:17
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
RT на русском 14:26
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих дочерей

Pravda.Ru 08:36
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Автобус с 70 туристами, из которых по меньшей мере 60 россиян, столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской республике, пишет 26 ноября газета Diario Libre.
Известия 15:53
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Гаджеты

Умные часы Honor Watch Magic 2 появились на официальном рендере

The GEEK вчера в 11:00
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 05:10
Общество

Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck

Число предварительных заказов на электрический пикап марки Tesla – новый Cybertruck – превысило отметку в 200 тысяч.
Движок вчера в 03:31
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Футбол

Руди Гарсия: «Семак построил организованную команду»

Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать.
Спорт-Экспресс 10:58
Футбол

Тоттенхэм — Олимпиакос 2:2 (2-й тайм)

Уже к 19-й минуте «шпоры» дома уступают «Олимпиакосу» — 0:2. На шестой минуте гостей вывел вперед Юсеф Эль-Араби.
Спорт-Экспресс 15:37
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ вчера в 08:59
Армия и оружие

ВСУ за сутки 12 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

iReactor 24 ноября в 02:54
Политика

Олег Сенцов в Европарламенте предложил вернуть Украине ядерное оружие

Кинорежиссёр и сценарист Олег Сенцов, в 2015 году приговорённый в РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта, выступая в стенах Европарламента, предложил вернуть Украине ядерное оружие.
OAnews 04:14
Кино

Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск 02:10
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК 15:41
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Ведомости 02:35
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Космос

#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
РБК 17 ноября в 19:02
Политика

Путин подписал закон о создании международных фондов на островах

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность создания международных фондов в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
Известия 13:09
Хоккей

КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»

В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.
Вести.Ru 14:05
Происшествия

Адвокат историка Соколова заявил о его возможном переводе в Москву

Российская газета 01:47
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