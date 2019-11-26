Общество
REGNUMБелый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Национальная служба новостей10:49
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Происшествия
Названа причина ДТП автобуса с россиянами в Доминикане
Причиной ДТП с россиянами в Доминикане стал резкий маневр грузовика перед автобусом, который перевозил туристов.
Здоровье
Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов
Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали два ракетных пуска из сектора Газа
Израильская армия зафиксировала два ракетных пуска с территории сектора Газа, передает РИА Новости.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Спорт
Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.
Футбол
Азар получил травму в матче с «ПСЖ». Есть подозрение на рецидив
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Общество
NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)
В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Наука
Учёные случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи
Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи, сообщает издание Science Daily.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Технологии
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети
Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
Политика
Новые власти Боливии назначили посла в США
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
Происшествия
Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене
Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Происшествия
В Албании произошло землетрясение в районе столицы
Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США.
Политика
Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Кино
«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма
В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Кино
Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Общество
Эксперты назвали регионы России с самой дорогой шаурмой
Стали известны регионы России с самой дорогой и дешёвой шаурмой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ИТ-компании «Эвотор».
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупкам в «черную пятницу»
В преддверии очередных распродаж Роспотребнадзор на своем сайте дал советы россиянам, как не попасться на трюки продавцов.