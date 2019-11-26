Общество

REGNUMREGNUMБелый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет

ТАСС09:54

Белый дом ненадолго закрыли из-за небольшого самолета над Вашингтоном

РБК11:12

Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Национальная служба новостей10:49

Истребители поднялись в небо над Вашингтоном из-за самолета-нарушителя

Телеканал 360°10:19

Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Lenta.ru09:56

Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Газета.Ru12:33

Белый дом возобновил нормальный режим работы

РИА Новости09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Происшествия

Названа причина ДТП автобуса с россиянами в Доминикане

Причиной ДТП с россиянами в Доминикане стал резкий маневр грузовика перед автобусом, который перевозил туристов.
РЕН ТВ 18:53
Здоровье

Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов

Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.
Сахалин.Инфо 17:12
Армия и оружие

Израильские военные зафиксировали два ракетных пуска из сектора Газа

Израильская армия зафиксировала два ракетных пуска с территории сектора Газа, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:05
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Спорт

Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.
Телеканал 360° вчера в 14:43
Футбол

Азар получил травму в матче с «ПСЖ». Есть подозрение на рецидив

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Sport24.ru 17:41
Общество

NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)

В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
ИноСМИ 04:25
Происшествия

В Сочи из-за самоубийства девушки-следователя возбудили дело

Коммерсантъ 09:38
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК вчера в 08:12
Наука

Учёные случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи

Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи, сообщает издание Science Daily.
Ugpressa.ru 11:05
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Происшествия

«Тольяттинский потрошитель» признался в убийстве еще двух девочек

Росбалт 06:11
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 12:10
Технологии

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети

Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
iReactor вчера в 13:49
Политика

Новые власти Боливии назначили посла в США

Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
RT на русском 18:46
Происшествия

Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление.
РБК 08:33
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости вчера в 12:21
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело вчера в 10:49
Происшествия

В Албании произошло землетрясение в районе столицы

Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 23:16
Политика

Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Вести.Ru 09:07
Кино

«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Афиша Daily 14:46
Кино

Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
REGNUM вчера в 13:06
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

РИА Новости 09:36
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Общество

Эксперты назвали регионы России с самой дорогой шаурмой

Стали известны регионы России с самой дорогой и дешёвой шаурмой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ИТ-компании «Эвотор».
RT на русском 09:37
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупкам в «черную пятницу»

В преддверии очередных распродаж Роспотребнадзор на своем сайте дал советы россиянам, как не попасться на трюки продавцов.
Газета.Ru 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное