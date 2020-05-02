Коронавирус
ИзвестияБелый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу
Белый дом заблокировал дачу показаний главного инфекциониста США Энтони Фаучи коллегии палаты представителей, расследующей ответные меры властей на вспышку коронавируса в стране. Об этом 1 мая рассказал представитель коллегии Эван Холландер.
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Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания в конгрессе
Московский Комсомолец19:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Технологии
Назван способ «удалиться» из интернета
По словам Щельцина, компании прекращают обработку данных не сразу, а по истечении срока доступа для правоохранителей, причем они могут затягивать этот процесс, из-за чего личная информация может быть не удалена полностью, а лишь скрыта из публичного пространства.
Известия 21:11
Космос
Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов
Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости вчера в 11:48
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Общество
США одобрили использование «Ремдесивира» при лечении коронавируса
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение препарата «Ремдесивир» при лечении пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 20:58
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Политика
Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами
США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА "Новости" слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
Газета.Ru 29 апреля в 10:49
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Авто
В России начались продажи новой версии «Садко Next»
Семейство полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» пополнилось версией с двухрядной кабиной.
Автостат 29 апреля в 08:56
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил
Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся главном храме Вооруженных сил России, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Вести.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Общество
Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:44
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Политика
Михаил Мишустин рассказал о симптомах коронавируса
Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал, что Мишустина положат в больницу, но он будет постоянно находиться на связи с вице-премьерами и министрами, кабмин будет работать в штатном режиме.
Говорит Москва вчера в 14:11
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, найдены.
RT на русском вчера в 04:14
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Футбол
Семин отреагировал на обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать заявление гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе к болельщикам клуба.
Vprognoze.ru 09:58
Технологии
Высокоточные тесты на антитела к коронавирусу разрабатывают в СО РАН
Новый тест позволит разом определять антитела ко всем существующим на сегодня разновидностям коронавируса и некоторых других вирусов, их более 20 (COVID-19, H3N2, H1N1, SARS, MERS, грипп типа А и др.).
НДН.инфо вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Мадонна переболела коронавирусом
ПолитРоссия 03:26
Здоровье
Еще пять больных коронавирусом появились в Амурской области
За сутки коронавирус в Амурской области подтвердился еще у пяти человек. Теперь в регионе зарегистрировано 46 случаев COVID-19.
EastRussia 29 апреля в 22:16
Политика
МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине
Как передает ТАСС, в документе заявлено о том, что главы МИД стран «нормандской четверки» проведут 30 апреля видеоконференцию.
Евразия Daily вчера в 00:42
Культура
Михаил Швыдкой: как сохранить международное культурное пространство во время пандемии
Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал Вести.Ru о том, как Россия на платформе ЮНЕСКО готовит беспрецедентный онлайн марафон.
Вести.Ru 21:34
Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport 10:28