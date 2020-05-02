Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей. В администрации это объяснили нецелесообразностью выступления в период пандемии коронавируса.

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 1,1K

Общество Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса Выявляемость коронавируса в Москве удалось увеличить вдвое, передает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать. 2K

Политика Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Я искренне желаю всем здоровья, особенно заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации». 943

Здоровье Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией. 14

Общество Что случилось этой ночью: суббота, 2 мая Краткая сводка событий, произошедших к утру: - Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике на фоне сообщений о его болезни.

Происшествия При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. 20

Здоровье В Благовещенске вылечили первую пациентку с коронавирусом и пневмонией Одна из первых больных, доставленных в больницу бригадой скорой помощи, выписана после полного выздоровления.

Общество Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей. 729

Общество Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после отсутствия Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.

Общество Собянин оценил в 2% долю заболевших коронавирусом москвичей Около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика Трамп предложил назначить Кейта Дейтона на должность посла на Украине Вашингтон, 2 мая 2020, 04:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил кандидатуру генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность американского посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,8K