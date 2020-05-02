Коронавирус
КоммерсантъБелый дом запретил главному инфекционисту давать показания в Конгрессе
Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей. В администрации это объяснили нецелесообразностью выступления в период пандемии коронавируса.
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Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания в конгрессе
Московский Комсомолецвчера в 19:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
Bimru.ru вчера в 05:59
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 30 апреля в 16:33
Общество
Медведев допустил изменения трудовых отношений из-за коронавируса
Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 могут стать востребованными новые формы занятости.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
Общество
Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса
Выявляемость коронавируса в Москве удалось увеличить вдвое, передает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 02:08
Общество
Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
Политика
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса
Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Я искренне желаю всем здоровья, особенно заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации».
Говорит Москва вчера в 06:47
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Здоровье
Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области
По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 06:00
Общество
Что случилось этой ночью: суббота, 2 мая
Краткая сводка событий, произошедших к утру: - Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике на фоне сообщений о его болезни.
Интерфакс 01:30
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 30 апреля в 01:44
Армия и оружие
60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона
Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
НТВ вчера в 04:20
Здоровье
В Благовещенске вылечили первую пациентку с коронавирусом и пневмонией
Одна из первых больных, доставленных в больницу бригадой скорой помощи, выписана после полного выздоровления.
Амурская правда вчера в 21:22
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей.
Live24 00:54
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Кино
Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети
Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
Экономика сегодня 30 апреля в 11:28
Космос
Строительные блоки жизни найдены в знаменитом марсианском метеорите
Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Аллан Хиллз 84001 (ALH84001) содержит природные органические молекулы.
HotGeo 30 апреля в 11:35
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета 30 апреля в 10:22
Общество
Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после отсутствия
Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.
РЕН ТВ вчера в 20:24
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Шоу-бизнес
Лена Миро жестко прошлась по внешности Виктории Бони, назвав ее тело корявым
Территория новостей 00:41
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Собянин оценил в 2% долю заболевших коронавирусом москвичей
Около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:13
Кино
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Известия вчера в 23:46
Наука
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
В качестве альтернативы медицинским маскам врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы.
Мой Брянск вчера в 05:02
Политика
Трамп предложил назначить Кейта Дейтона на должность посла на Украине
Вашингтон, 2 мая 2020, 04:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил кандидатуру генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность американского посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
REGNUM вчера в 21:24
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
Lenta.ru вчера в 23:43