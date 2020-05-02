Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБелый дом запретил главному инфекционисту давать показания в Конгрессе

Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей. В администрации это объяснили нецелесообразностью выступления в период пандемии коронавируса.
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Белый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу

Известиявчера в 20:56

Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания в конгрессе

Московский Комсомолецвчера в 19:38

Белый дом заблокировал выступление главного инфекциониста США в Конгрессе

Интерфаксвчера в 20:08

Главному инфекционисту США запретили давать показания в Конгрессе

Lenta.ruвчера в 20:02

Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания Конгрессу

Взгляд.рувчера в 20:16

Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания Конгрессу

ТАССвчера в 19:24

Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе

РИА Новостивчера в 18:52
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При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
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В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
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Одна из первых больных, доставленных в больницу бригадой скорой помощи, выписана после полного выздоровления.
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Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Аллан Хиллз 84001 (ALH84001) содержит природные органические молекулы.
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Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа - работой в области которых наиболее известен, - туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения, с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, член Национальной медицинской академии США и Национальной академии наук США, а также Американского философского общества.
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