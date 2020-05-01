с чего всё началось

Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей. В администрации это объяснили нецелесообразностью выступления в период пандемии коронавируса.

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,3K

Здоровье В Саратовской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом Сорок восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 535 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 291

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. 650

Политика Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства. 186

Происшествия При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. 41

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,9K

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.

Политика Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности Председателя Правительства в связи с тем, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом. 98

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 1,7K

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 2K

Происшествия Число погибших во время бунта в венесуэльской тюрьме возросло до 46 В результате бунта в венесуэльской тюрьме застрелены 46 человек, еще по меньшей мере 50 пострадали.

Футбол Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".

Общество В Москве за сутки выздоровели 608 пациентов Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией. 148

Космос Обнаружена планета в три раза больше Юпитера Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта. 1

Космос Бывший топ-менеджер НАСА рассказал о первом полете шаттла Первый полёт шаттла "Колумбия" состоялся в апреле 1981 года с экипажем из американцев Джона Янга и Роберта Криппена.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 67

Здоровье Владислав Шапша рассказал о медпомощи калужанам без коронавируса Сегодня, 2 мая, глава региона рассказал о работе калужских больниц с пациентами, которые не больны коронавирусом, но так же нуждаются в медицинской помощи. 1