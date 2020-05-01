Коронавирус
КоммерсантъБелый дом запретил главному инфекционисту давать показания в Конгрессе
Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей. В администрации это объяснили нецелесообразностью выступления в период пандемии коронавируса.
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Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи давать показания конгрессу на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя комитета по ассигнованиям в палате Ивэна Холландера.Газета.Ruвчера в 22:36
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Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания в конгрессе
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