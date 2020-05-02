Коронавирус
РИА НовостиБелый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
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Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания в конгрессе
Московский Комсомолец19:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:15, Ашберн
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
Армия и оружие
Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.
ТАСС 17:39
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Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»
Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru 06:38
Общество
Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам
В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру 12:15
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Технологии
СМИ: США через смартфоны узнали о замедлении производства на оборонных предприятиях России
Некоторые российские оборонные предприятия замедляют производство из-за пандемии COVID-19.
Znak.com 22:50
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU вчера в 15:52
Наука
Новый тест обнаруживает антитела к SARS-CoV-2 за 10 минут
Ученые из Китая представили новый тест на антитела к SARS-CoV-2, который может оказаться эффективным инструментом для массового тестирования людей.
Хайтек+ вчера в 07:06
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском вчера в 15:35
Здоровье
В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией
В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
Что происходит 04:13
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс 22:41
Общество
273 россиянина вылетели из Дели на родину
273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину.
Вести.Ru 22:25
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 11:22
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Общество
Какие законы вступают в силу в мае 2020 года
Как обычно, с 1-го числа вступили в силу некоторые законы и нормативы. Инфо24 разобрался, какие именно новшества ждут россиян.
Инфо24 10:29
Армия и оружие
Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен
Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза 11:54
Футбол
Клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона
Представители клубов Футбольной национальной лиги в четверг, 30 апреля, провели видеоконференцию, по итогам которой приняли решение о досрочном завершении первенства текущего сезона.
News.ru вчера в 06:28
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина
Японские поклонники фигурного катания возмутились поведением российской фигуристки Евгении Медведевой, обвинив ее в безответственности во время режима самоизоляции.
Матч ТВ вчера в 05:18
Космос
«Лунный фонарик» NASA отправится на Луну в поисках воды
Shraibikus News 29 апреля в 09:27
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Политика
Андрея Белоусова назначили и.о. премьер-министра РФ
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьер-министра России.
Национальная служба новостей вчера в 13:21
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
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