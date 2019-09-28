Политика
Красная веснаБелый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела
Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.
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Трамп на встрече с Лавровым заявлял, что его не волнует вмешательство РФ в выборы
Интерфаксвчера в 21:53
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Кино
Актер Виктор Балабанов был госпитализирован в Москве
Bimru.ru вчера в 09:51
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости вчера в 02:18
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска
Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
Космос
Эксперты изучили шаровое скопление Млечного Пути
Rusargument вчера в 06:35
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек
Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
Известия 02:42
Общество
Россиянам могут запретить курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Футбол
Баринов в юности мог оказаться в «Спартаке»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в юности мог оказаться в структуре «Спартака».
Матч ТВ 02:50
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще
Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал, что ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще.
Дни24 01:50
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Футбол
«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги
«Ливерпуль» может быть отстранен от розыгрыша Кубка английской лиги, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 02:50
Общество
В России создадут базу персональных данных должников по ЖКХ
В России собираются создать единую базу должников по жилищно-коммунальным услугам.
ТК Звезда 26 сентября в 19:28
Политика
8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН
Газета.Ru вчера в 21:00
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru 26 сентября в 03:51
Армия и оружие
Поставки С-400 в Турцию не угрожают Греции, заявил глава ФСВТС
Поставки зенитно-ракетной системы С-400 в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греции, опасения абсолютно излишни, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости вчера в 07:05
Политика
Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера»
Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.
ИА Новороссия вчера в 14:17
Экономика
В России резко упал спрос на аренду хостелов
За последний год в большинстве (в 20 и 26) крупнейших российских городов упал спрос на краткосрочную аренду места в хостеле, выяснили аналитики компании «Авито Недвижимость».
РБК вчера в 08:14
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира
РБК вчера в 08:29
Музыка
Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
Piter.tv вчера в 02:57
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera вчера в 16:40
Кино
Человека-паука вернули в киновселенную Marvel
Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы
Футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram выложил совместное фото с супругой Анастасией Костенко в одном из ресторанов.
Пятый канал 01:01
Здоровье
Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья
Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.
МедиаПоток вчера в 08:31