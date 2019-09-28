Политика

Красная веснаКрасная веснаБелый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела

Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.
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