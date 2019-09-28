Политика

ИзвестияИзвестияБелый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с Путиным

В Белом доме начали обсуждать использование этой системы после того, как стало известно о попытке администрации американского президента скрыть стенограмму беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Белый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с Путиным

Известия08:10

Телефонные разговоры Трампа с Путиным засекретили

Lenta.ru07:17

CNN: Белый дом ограничивал доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

РИА Новостивчера в 19:07

После скандала с Зеленским в США засекретили телефонные переговоры Трампа и Путина

URA.Ruвчера в 20:32

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина

РЕН ТВвчера в 19:44

CNN: Белый дом ограничивал доступ служащих к записям бесед Трампа, в том числе с Путиным

ТАССвчера в 19:37

СМИ узнали об усилиях Белого дома не дать раскрыть беседы Трампа и Путина

РБКвчера в 21:20
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:40, Вашингтон
Происшествия

МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах

Газета.Ru 10:12
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Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась

Фельдшер из Воронежа, которая выкладывала в Instagram снимки пациентов и писала, что ненавидит свою работу, удалила страницу в социальной сети и извинилась.
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Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена

В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
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Судно с украинцами на борту пропало в Атлантике

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Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
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Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао

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Политика

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RT на русском 08:25
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Происшествия

Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом

Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
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Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

РИА Новости 10:13
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Lenta.ru 05:38
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Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита

Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
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Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

Вести.Ru 09:40
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Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети

Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети от инсайдера по имени Ben Geskin из Риги.
Актуальные Новости вчера в 09:26
Политика

От главы МИД Грузии потребовали объяснений за встречу с Лавровым

Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в парламент для дачи разъяснений по поводу его встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru вчера в 07:00
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
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В Верхней Туре открыли построенную по нацпроекту набережную

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев оценил обновлённую набережную и отметил, что конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений мотивирует людей на преобразование городов, пробуждает их творческую инициативу.
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Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо».
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В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья

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Медведчук обвинил Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стала итогом его архинепрофессионализма.
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В МЧС рассказали, кого будут наказывать за курение на балконе

Напомним, правительство РФ ратифицировало изменения в правилах противопожарной безопасности, которые предусматривают введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий.
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