Политика
ИзвестияБелый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с Путиным
В Белом доме начали обсуждать использование этой системы после того, как стало известно о попытке администрации американского президента скрыть стенограмму беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:10, Вашингтон
Наука
Растения противостоят болезням благодаря почвенным бактериям
Исследователи пришли к выводу, что благодаря почвенным бактериям растения становятся гораздо устойчивее к опасным инфекциям.
МедиаПоток вчера в 12:14
Культура
Названа причина смерти 85-летнего Марка Захарова
О смерти Марка Захарова стало известно буквально несколько часов назад.
Радио Комсомольская правда 06:28
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском вчера в 08:56
Происшествия
При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек
RT на русском 08:06
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Киберспорт
Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 09:00
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Газета.Ru 08:54
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 09:00
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины с двумя детьми задержали на Алтае
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней женщины и её детей — девяти и четырёх лет.
News.ru 04:37
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Политика
Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским
США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Правда.ру.
Newsinfo 26 сентября в 20:27
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Здоровье
Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила
На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк
Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Энергетика
Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
Аналитики компании Cowen & Co. подсчитали, что производители нефти и газа истратили 56 процентов общего бюджета еще до июня, так что в ноябре отрасль в целом окажется банкротом.
РИА Новости вчера в 01:00
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом Международной Формулы 3
Участник программы SMP Racing и слушатель гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман финишировал вторым в первой гонке Формулы 3 на Сочи Автодроме и досрочно завоевал титул чемпиона 2019 года.
Autosport.com.ru 04:17
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Происшествия
В Чите полиция отказалась заводить административное дело о неуважении к власти, однако суд отменил это решение
Федеральная служба судебных приставов оспорила решение об отказе в возбуждении дела – там сочли, что полицейские неверно истолковали нормы закона.
Эхо Москвы 08:00