Политика

ИзвестияИзвестияБелый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с Путиным

В Белом доме начали обсуждать использование этой системы после того, как стало известно о попытке администрации американского президента скрыть стенограмму беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Белый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с Путиным

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Телефонные разговоры Трампа с Путиным засекретили

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После скандала с Зеленским в США засекретили телефонные переговоры Трампа и Путина

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